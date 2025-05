Donald Trump Jr non esclude di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti: "Forse un giorno"

Donald Trump Jr, figlio maggiore del presidente americano, non esclude una sua candidatura alla Casa Bianca, in futuro. "Non lo so, forse un giorno", risponde a chi gli chiede se prenda in considerazione una corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Intanto, la Cina torna a sparare ad alzo zero contro gli Usa, accusati di misure "discriminatorie" e di bando contro i microchip avanzati provenienti dal Dragone. Secondo Pechino, che promette "azioni ferme" di risposta, si tratta di "bullismo unilaterale e protezionismo". Donald Trump, intanto, ha annunciato il lancio del progetto per la costruzione del Golden Dome, uno scudo missilistico "per proteggere gli Stati Uniti".