Trump contro Springsteen, Beyoncé e Bono: "Pagati per sostenere Kamala Harris"

Donald Trump contro Bruce Springsteen, Beyoncé, Oprah Winfrey e Bono. Il presidente americano li accusa di aver ricevuto pagamenti illeciti per sostenere la campagna elettorale di Kamala Harris e annuncia che chiederà un'indagine in merito. "Quanto ha pagato Kamala Harris a Bruce Springsteen per la sua scadente performance durante la sua campagna presidenziale? Perché lui ha accettato questi soldi se è un suo grande fan? Non è forse un contributo elettorale illegale e di enorme entità? E Beyoncé?... E quanto è andato a Oprah e Bono??? Chiederò un'indagine approfondita sulla questione", ha scritto in un post sul suo social Truth.