Trump attacca il presidente del Sudafrica nello Studio ovale: "I bianchi vengono uccisi"

Alla fine Ramaphosa ha deciso di non replicare più alle accuse del presidente americano, almeno di fronte ai media e in diretta streaming. "Non c'è bisogno che dica io che non c'è il genocidio degli afrikaner, basta che ascolti i suoi amici sudafricani qui", ha detto il leader sudafricano. Per tutta risposta il tycoon ha mostrato a lui e a tutto lo Studio Ovale un lungo documentario che denuncia le uccisioni e le violenze subite dagli agricoltori bianchi sudafricani. "Queste cose sono accadute in Sudafrica", ha insistito Trump mostrando, inoltre, decine di pagine di articoli e foto di afrikaner feriti o insanguinati. "Le loro terre vengono espropriate, loro vengono uccisi e il governo non fa nulla", ha attaccato il tycoon.