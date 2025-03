Urla e accuse, Trump caccia Zelensky. Tutto quello che è successo alla Casa Bianca

Scontro alla Casa Bianca. Tra urla e accuse Trump caccia Zelensky dalla Studio Ovale dopo 20 minuti di colloquio: “Torna quando sarai pronto per la pace - minaccia il tycoon - giochi con la terza guerra mondiale”. "Sono grato, ma non mi scuso", la replica del presidente ucraino volato a Londra per un bilaterale con Starmer. Europa al bivio su kiev. ecco tutto quello che è successo alla casa bianca, i minuti che hanno cambiato per sempre le relazioni usa-ucraina