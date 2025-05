Usa, l'ex presidente Biden ha un cancro alla prostata

Nel febbraio 2023, a Biden è stata asportata una lesione cutanea dal torace, un carcinoma basocellulare, una forma comune di tumore della pelle. E nel novembre 2021, gli è stato rimosso un polipo dal colon, una lesione benigna ma potenzialmente precancerosa. Nel 2022, Biden ha fatto del "cancro moonshot" una delle priorità della sua amministrazione, con l'obiettivo di dimezzare il tasso di mortalità per cancro nei successivi 25 anni. L'iniziativa rappresentava la continuazione del suo impegno come vicepresidente per affrontare una malattia che aveva ucciso suo figlio maggiore, Beau.