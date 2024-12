Usa, morto a 100 anni l'ex presidente Jimmy Carter

Dopo essere stato battuto dal repubblicano Ronald Reagan alle presidenziali, Carter si è dedicato alla creazione e al sostegno del suo Carter Center. Fondato nel 1982, è un centro attivo su sanità, democrazia e altri temi d'attualità negli Stati Uniti. Un impegno che gli è valso il Premio Nobel per la Pace nel 2002. Con il suo Carter Center, l'ex presidente ha difeso per decenni la democrazia globale e i diritti umani, criticando anche molte delle scelte di politica estera di Washington come le guerre degli Stati Uniti in Medio Oriente, l'isolamento della Corea del Nord da parte dell'Occidente e il trattamento della Palestina da parte di Israele.