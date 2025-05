Cancro alla prostata: cos'è, come si cura e quali sono i sintomi

Il trattamento del cancro alla prostata dipende dallo stadio della malattia, dall'età del paziente e dalla presenza di altre condizioni di salute. Le opzioni terapeutiche includono innanzitutto la sorveglianza attiva, vale a dire un monitoraggio regolare per tumori a crescita lenta. Le circostanze potrebbero però rendere necessario il ricorso alla chirurgia, inclusa una prostatectomia radicale per rimuovere la prostata. C'è poi la radioterapia, che si basa sull'uso di radiazioni per distruggere le cellule tumorali. La terapia ormonale consiste invece nella riduzione dei livelli di testosterone per rallentare la crescita tumorale. Un altro metodo di cura classico del cancro è ovviamente la chemioterapia, utilizzata in stadi avanzati o quando altri trattamenti non sono efficaci. Negli ultimi anni sono state tuttavia sperimentate terapie innovative, come quella con radiofarmaci Lutetium-177 approvata anche in Italia per casi avanzati.