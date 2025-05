Usa, Trump: piano da 250 milioni di dollari per il rimpatrio dei migranti dalle zone di guerra

Donald Trump è atteso stamattina a Capitol Hill per un incontro a porte chiuse con i deputati repubblicani, impegnati a far avanzare il disegno di legge che include la proroga dei tagli fiscali approvati durante il suo primo mandato, un rafforzamento dell'applicazione delle leggi sull'immigrazione, un aumento della spesa militare e tagli al programma sanitario Medicaid. Nel pomeriggio il presidente sarà alla Casa Bianca per partecipare al "Take our daughters and sons to work day", un'iniziativa rivolta ai figli dei giornalisti accreditati. Prevista una conferenza stampa alle 19 (orario italiano).