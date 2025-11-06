Usa, il nuovo sindaco di New York prepara 200 avvocati contro Trump

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato di voler agire con rapidità per proteggere la città dalle possibili politiche dell'amministrazione di Donald Trump. In un'intervista al New York Times, il neoeletto ha spiegato di essere già al lavoro con il suo team per organizzare una struttura legale imponente: 200 avvocati pronti a difendere la Grande Mela in tribunale. Il presidente Usa ha bollato Mamdani come "comunista antisemita": "La gente comincerà a lasciare New York, fuggiranno dal regime comunista". Intanto prosegue "lo shutdown più lungo della storia". "Sono dei kamikaze, mandano il Paese allo sfascio", ha detto Trump parlando ai senatori repubblicani alla Casa Bianca. Sono infatti oramai 37 giorni che lo shutdown è in corso, superando così il precedente "record" del 2018-2019.