Usa, Trump annuncia un forte taglio delle tasse: "Grande e bellssima legge" | Nuovo scivolone di titoli del Tesoro e bond

Donald Trump ha salutato con soddisfazione l'approvazione alla Camera della legge di bilancio, che contiene tutte le promesse elettorali del presidente. "Un pacchetto grande e bellissimo", ha commentato il tycoon, che include un massiccio taglio delle tasse, l'abolizione delle imposte sulle mance e sugli straordinari, sgravi per chi acquista auto americane e misure per il confine". La mossa alza di 4mila miliardi di dollari il tetto al debito Usa, ma pesa sui titoli del Tesoro. I cosiddetti treasury riprendono infatti a scivolare, col rendimento a trent'anni volato a un soffio dal 5,15%, a brevissima distanza dal superamento del 5,17% che segnerebbe il massimo dal 2007. La corsa dei rendimenti americani trascina quelli dei bond di altri mercati, a partire dal Giappone ma con ripercussioni anche in Europa.