Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 8 minuti fa

La diretta

Ue: ricevuto nuovo testo dagli Usa per la dichiarazione sui dazi

Continua lo scontro fra Trump e Powell, con il presidente Usa che avverte: "Sto valutando undici candidati per sostituirlo alla guida della Fed"

14 Ago 2025 - 16:47
© ansa

© ansa

Un portavoce della Commissione Europea ha precisato di aver ricevuto dagli Usa "un nuovo testo" per la dichiarazione congiunta sui dazi, che deve seguire all'intesa politica di base. "Ora lo studieremo, faremo le nostre osservazioni alle controparti americane, continueremo il ping-pong per arrivare ad un testo condiviso", ha aggiunto. "Siamo vicini, è un documento importante, i dettagli sono cruciali e serve ancora un po' di pazienza". Intanto continua lo scontro Trump-Powell, con il presidente Usa che sta valutando "11 candidati per sostituirlo" alla Fed

Leggi anche

Usa, media: "Trump valuta 11 candidati per sostituire Powell alla Fed"

Dazi, Trump estende di 90 giorni la tregua con la Cina | E schiera la guardia nazionale a Washington: "Salverò la capitale dal crimine"

Donald Trump e i cappellini "parlanti": "Make America Great Again"

Trump: "Via i senzatetto da Washington, sarà più sicura e bella"

Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

donald trump
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema