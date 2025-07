Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli "restituisce" la lettera | Von der Leyen: "Con gli Usa potrebbe non essere più come prima"

L'amministrazione Trump tira dritta sulla questione dazi, annunciando tariffe ai Paesi membri dei Brics e spingendo gli Stati Ue a un accordo entro il 1° agosto, data limite stabilita dagli Usa prima che scattino gli aumenti doganali. Ad agosto scatteranno imposte del 50% anche sulle importazioni di rame. Il Brasile, in particolare, sarà destinatario di dazi del 50%, ufficialmente per come il governo Lula ha trattato l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. L'esecutivo brasiliano ha "restituito" all'ambasciata americana la lettera inviata dalla Casa Bianca, definendola "offensiva". Intanto proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Unione europea. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che la priorità comunitaria è la stabilizzazione delle relazioni con gli Usa e che tuttavia il rapporto tra le due sponde dlel'Atlantico "potrebbe non essere più come prima". Anche il ministro Adolfo Urso concorda: "Una guerra commerciale con Washington sarebbe devastante, Bruxelles dialoghi". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha osservato come anche dazi al 10% siano preoccupanti per le imprese italiane. Intanto Trump incontra a Washington alcuni leader africani per la questione delle terre rare.