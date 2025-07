Dazi, Ue: "Con gli Usa siamo all'ultimo miglio, ora servono sforzi comuni"

Dopo gli intensi colloqui del commissario Ue Sefcovic a Washington sui dazi, il portavoce della Commissione Olof Gill auspica "sforzi concertati e autentici" da entrambe le parti per trovare un accordo "vantaggioso per entrambe le parti. Siamo all'ultimo miglio, che è sempre quello più impegnativo". Sulla questione lo stesso Trump aveva aperto all'ipotesi: "Potremmo raggiungere un accordo", che però "sarà molto diverso dall'accordo che abbiamo avuto per anni". Intanto Giorgia Meloni assicura che il governo è al lavoro per "scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che non avrebbe senso e impatterebbe soprattutto sui lavoratori".