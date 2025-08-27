Donald Trump attacca George Soros e i suoi figli: "Vanno perseguiti" | Lividi sulle mani del presidente Usa, i repubblicani chiedono "risposte"

Il tycoon: dalle elezioni ho raccolto oltre 1,5 miliardi. "Pronto a battaglia legale per licenziare Lisa Cook dalla Fed"
Il presidente Donald Trump ha attaccato George Soros e i suoi figli, poiché starebbero sostenendo le proteste contro Washington, che imperversano nel Paese. "Dovrebbero essere perseguiti legalmente", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca. Intanto continuano le minacce di Trump contro l'Ue in caso di digital tax, ma Bruxelles non ci sta e replica: "Siamo sovrani sulle nostre attività economiche". Infine le immagini di vistosi lividi sulle mani di Trump, catturate durante l'incontro con il presidente sudcoreano, stanno diventando virali sui social media e agitando una parte dei repubblicani che chiede risposte sulla salute del presidente 79enne.
Donald Trump continua a lanciare minacce su Truth. Una delle ultime riguarda la scelta editoriale di una emittente che considera ostile. "Circola una voce assurda secondo cui la Fake News Nbc avrebbe prolungato il contratto di uno dei conduttori di Late Night meno talentuosi in circolazione, Seth Meyers. Non ha ascolti, talento o intelligenza, e ha la personalità di un bambino insicuro. Quindi, perché la Fake News Nbc dovrebbe prolungare il contratto di questo idiota? Non lo so, ma lo scoprirò sicuramente!!!", ha scritto.
"George Soros e il suo meraviglioso figlio della Sinistra Radicale dovrebbero essere accusati di RICO per il loro sostegno a proteste violente, e molto altro, in tutti gli Stati Uniti d'America": il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare su Truth Social il banchiere filantropo, chiedendo che venga accusato di racket e corruzione, secondo il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). "Non permetteremo più a questi folli di fare a pezzi l'America, senza mai darle la possibilità di "RESPIRARE" ed essere LIBERA.
Durante la riunione di governo di tre ore, a favore di telecamere, il presidente Usa Donald Trump, ha detto ai giornalisti di essere pronto alla battaglia legale e a ricorrere in tribunale per licenziare la governatrice della Fed Lisa Cook. L'avvocato di Cook ha dichiarato di voler intraprendere un'azione legale per contestare la decisione del presidente di licenziarla. "Sembra che abbia commesso un'infrazione - ha detto Trump. "Se ci pensate, è responsabile dei mutui, e abbiamo bisogno di persone che siano al 100% trasparenti, e lei non sembra esserlo".
La Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari statunitense dopo un servizio della televisione pubblica che riferiva di "tentativi di ingerenza" in Groenlandia, territorio autonomo del regno scandinavo ambito dall'amministrazione Trump. Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Lars Lokke Rasmussen. "Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile", ha affermato in un comunicato stampa.
"Sono lieto di annunciare che, dalle grandi elezioni presidenziali del 2024, ho raccolto, in varie forme e tramite diverse entità politiche, oltre 1,5 miliardi di dollari. Rendiamo l'America di nuovo grande!!!". Lo scrive Donald Trump su Truth.
