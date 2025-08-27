Donald Trump attacca George Soros e i suoi figli: "Vanno perseguiti" | Lividi sulle mani del presidente Usa, i repubblicani chiedono "risposte"

Durante la riunione di governo di tre ore, a favore di telecamere, il presidente Usa Donald Trump, ha detto ai giornalisti di essere pronto alla battaglia legale e a ricorrere in tribunale per licenziare la governatrice della Fed Lisa Cook. L'avvocato di Cook ha dichiarato di voler intraprendere un'azione legale per contestare la decisione del presidente di licenziarla. "Sembra che abbia commesso un'infrazione - ha detto Trump. "Se ci pensate, è responsabile dei mutui, e abbiamo bisogno di persone che siano al 100% trasparenti, e lei non sembra esserlo".