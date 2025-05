Dazi, Trump: "L'Ue vuole un incontro per trattare" | Il presidente torna a insultare il governatore della California

Donald Trump scrive su Truth che "l'Ue vuole incontrarmi per trattare sui dazi. Un evento positivo, spero che i Paesi europei si aprano al commercio con gli Usa". Il presidente Usa poi torna a insultare il governatore californiano Gavin Newsome, storpiando il suo nome in Newscum, e attacca: "Lo Stato, sotto la guida del democratico estremista Gavin Newscum, continua a consentire illegalmente agli uomini di giocare negli sport femminili". Quindi minaccia di togliere alla California i finanziamenti federali. In precedenza Trump aveva ipotizzato di tagliare altri fondi ad Harvard: "Sto valutando l'idea di togliere tre miliardi di dollari di finanziamenti a un'università fortemente antisemita".