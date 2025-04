Dazi Usa, Trump non cambia idea: "Prezzi e tassi di interesse in calo, da noi non c'è inflazione"

Donald Trump insiste e difende i suoi dazi. "I prezzi del petrolio sono in calo, i tassi di interesse sono in calo, i prezzi dei prodotti alimentari sono in calo, non c'è inflazione e gli Usa, sfruttati da tempo, stanno portando miliardi di dollari a settimana dai Paesi che abusano con tariffe già in vigore", ha scritto sui social il presidente degli Stati Uniti. Il tycoon poi ha attaccato Pechino: "Questo nonostante il fatto che il più grande sfruttatore di tutti, la Cina, i cui mercati stanno crollando, abbia appena aumentato i suoi dazi del 34% senza riconoscere il mio avvertimento ai paesi che sfruttano di non reagire". Crollo delle Borse asiatiche. Andamento molto negativo anche per le Piazze europee.