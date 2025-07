Disastro Air India, sarebbe stato il comandante a spegnere i motori

Come si evince da una registrazione nella scatola nera del dialogo tra i due piloti, il primo ufficiale del Boeing 787 Dreamliner ha chiesto al comandante perché avesse spostato gli interruttori in posizione "cutoff" dopo il decollo, esprimendo sorpresa e andando nel panico. Mentre il comandante sembrava essere calmo. Un rapporto preliminare dell'inchiesta, pubblicato la scorsa settimana, aveva riassunto lo scambio di battute in cabina, ma non aveva specificato quale pilota avesse detto cosa.