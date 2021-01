Trump condanna le violenze di Capitol Hill e riconosce la vittoria di Biden

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , riconosce la vittoria del presidente eletto Joe Biden e c ondanna i suoi sostenitori violenti che hanno preso d'assalto il Campidoglio mercoledì. In un nuovo videomessaggio, pubblicato ancora su Twitter, Trump afferma che dopo la certificazione dei risultati elettorali da parte del Congresso, la "nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio ".

Serve una transizione ordinata "L'obiettivo adesso si rivolge a garantire una transizione ordinata e senza soluzione di continuità del potere", spiega Trump che parla anche delle violenze a Capitol Hill, definendole un "attacco atroce" che lo ha lasciato "indignato per la violenza, l'illegalità e il caos generato".

Chi ha infranto la legge pagherà "E' l'ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità dell'America", aggiunge nel video postato su Twitter. "Voi non rappresentate il nostro Paese e chi ha infranto la legge pagherà", dichiara rivolgendosi a chi ha assaltato la sede del Congresso.

Ai sostenitori: il nostro viaggio è all'inizio Il presidente americano non ha parlato del suo ruolo nell'incitamento alla violenza, ma dice ai suoi sostenitori che, anche se sa che sono "delusi", vuole che sappiano che "il nostro incredibile viaggio è solo all'inizio".

Biden contrario al 25esimo emendamento Prima dell'annuncio via Twitter era uscita la notizia sul no di BIden alla procedura di impeachment nei confronti di Donald Trump e sul suo no a ricorrere al 25esimo emendamento. Secondo la Cnn, il presidente eletto preferirebbe rimanere concentrato sul suo insediamento alla Casa Bianca il 20 gennaio e considererebbe l'eventuale rimozione di Trump un atto che non aiuterebbe a unificare il Paese.