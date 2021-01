I sostenitori di Trump assediano il Congresso: "E' lui che ha vinto" Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 19 di 23 20 di 23 Twitter 21 di 23 Twitter 22 di 23 Twitter 23 di 23 Twitter 24 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

"L'attacco al Campidoglio è stato uno dei giorni più bui della storia Usa, un assalto alla nostra democrazia". Lo afferma il presidente eletto, Joe Biden. "Trump ha incitato l'assalto, ma lui non è al di sopra della legge", aggiunge. Per Biden il gruppo violento che ha assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti è formato da "terroristi interni", evidenziando come sia "inaccettabile" il diverso trattamento rispetto ai manifestanti di Black Lives Matter.