Usa, circola l'ipotesi di rimuovere Trump con il 25esimo emendamento

I funzionari dell'amministrazione Usa hanno iniziato a discutere la possibilità di invocare il 25esimo emendamento per rimuovere il presidente Donald Trump dall'incarico. La misura straordinaria richiederebbe alla maggioranza del gabinetto e al vicepresidente Mike Pence di dichiarare al Congresso che Trump non è in grado di adempiere ai suoi doveri di presidente.