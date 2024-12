Corea del Sud, il Parlamento approva l'impeachment contro Yoon | Almeno in 200mila in piazza a Seul

I legislatori sudcoreani sono dunque pronti a votare per la seconda volta la mozione di impeachment contro il presidente Yoon Suk-yeol, mentre le autorità indagano sulle accuse di ribellione per il controverso decreto di legge marziale che ha causato enormi disordini politici nel paese. Sabato scorso, Yoon è sopravvissuto al voto di impeachment dopo che la maggior parte dei deputati del partito al governo ha boicottato il voto in Aula. Non è chiaro se i deputati del People Power Party prenderanno di nuovo la stessa decisione. Da allora le proteste pubbliche contro Yoon si sono intensificate e il suo indice di gradimento è crollato. Decine di migliaia di persone hanno sfidato il freddo pungente e si sono riversate nelle strade della capitale, Seul, ogni notte nelle ultime due settimane, chiedendo l'estromissione e l'arresto del presidente. Hanno urlato slogan, cantato, ballato e agitato bastoncini luminosi K-pop. Gruppi più piccoli di sostenitori conservatori di Yoon, ancora migliaia, si sono anche radunati nella capitale, denunciando i tentativi di mettere sotto accusa il presidente.