Corea del Sud, il Parlamento respinge l'impeachment di Yoon

Il presidente sudcoreano, poche ora prima del voto, si era scusato in un messaggio televisivo alla nazione tornando in pubblico per la prima volta dal caos innescato martedì sera: "Non si ripeterà più", aveva detto per poi aggiungere: "Non mi sottrarrò alla responsabilità legale e politica sulla dichiarazione di legge marziale", motivata "a causa della disperazione come presidente".