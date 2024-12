Corea del Sud, partito al governo chiede le dimissioni del presidente Yoon | Ministero Difesa: "False le voci su una nuova legge marziale"

Nel frattempo il ministro della Difesa sudcoreano ad interim Kim Seon-ho (subentrato a Kim Yong-hyun, che si è dimesso) ha rinnovato le sue scuse per la legge marziale dichiarata dal presidente e ha assicurato che l'episodio non si ripeterà più in futuro. "Le voci che circolavano questa mattina sui segnali di un'altra dichiarazione di legge marziale non sono vere - ha detto Kim in una conferenza stampa convocata d'urgenza, nel resoconto dei media locali -. Il ministero della Difesa e l'esercito non obbedirebbero ad alcun nuovo ordine di esecuzione della legge marziale".