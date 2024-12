Caos in Corea del Sud, manifestazioni contro il presidente Yoon nelle principali città

Manifestazioni sono in corso in tutta la Corea del Sud, dopo che il presidente Yoon Suk-yeol ieri ha prima proclamato e poi ha dovuto rimangiarsi la legge marziale in seguito al voto negativo dell'Assemblea nazionale. Secondo i media sudcoreani, migliaia di persone sono scese in piazza. I manifestanti in piazza a Seul si stanno dirigendo verso il palazzo presidenziale. I dimostranti gridano slogan e agitando cartelli per chiedere le dimissioni del presidente. Altre manifestazioni in corso anche nelle città principali del paese. A Gwangju circa mille persone prendono parte a una fiaccolata, che è organizzata anche nelle città di Suncheon e Yeosu. Nei centri sudorientali di Daegu e Pohang attivisti civici e sindacalisti hanno tenuto conferenze stampa con la richiesta delle dimissioni immediate di Yoon. A Busan una manifestazione è stata convocata per questa settimana, mentre a Ulsan, a Chuncheon e nell'isola di Jeju sono in corso dimostrazioni oggi.