Congo e Ruanda firmano un accordo di pace a Washington | Trump: "Un capitolo di speranza"

Ruanda e Congo hanno firmato a Washington un accordo di pace per porre fine ai combattimenti, con gli Stati Uniti come garanti. Donald Trump ha accolto nello Studio Ovale della Casa Bianca i ministri degli Esteri dei due Paesi. "Oggi la violenza e la distruzione giungono al termine e per l'intera regione inizia un nuovo capitolo di speranza", ha dichiarato.