Ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 e ha vinto undici titoli negli Emirati Arabi, sempre indossando l'hijab, ma con un post su Instagram, Safiya Al Sayegh ha deciso di lasciare il ciclismo. La motivazione è da ricercare nella religione e della sua fede in Allah. La 25enne, ha spiegato di voler dare la priorità alla fede e di voler seguire le regole di abbigliamento richieste dall'islam. La giovane, infatti, era l'unica a gareggiare con il velo e con una divisa che le copriva interamente il corpo.