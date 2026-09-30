Marocco, nominata la prima donna premier del Paese: chi è Fatima Ezzahra El Mansouri

Il suo partito Pam, Partito Autenticità e Modernità, ha vinto le elezioni conquistando 97 seggi su 395. Ma sarà una strada difficile: per governare gliene servono almeno altri 93. Dovrà trovare alleati, cioè per costruire un esecutivo credibile e forte per i prossimi cinque anni in un contesto politico segnato dalla sfiducia popolare: appena il 38% circa degli elettori è andato a votare. Quindi sei marocchini su 10 hanno disertato le urne. Ora, dovrà capire a chi rivolgere lo sguardo e soprattutto dovrà parare i colpi del Pjd, il Parti de la Justice et du Développement, il partito islamista che - forte della sua esperienza di guida del Paese marocchino - ha conquistato 54 seggi e si prepara nuovamente a occupare un peso nell'opposizione. El Mansouri ha annunciato che avvierà già nelle prossime ore le consultazioni interne al Pam e successivamente incontrerà tutti i partiti politici, con l'obiettivo di proporre un nuovo governo e un programma basato su "soluzioni realistiche e concrete". La nuova leader sa di non avere i giovani dalla sua parte, perché quelli, disillusi, dopo le proteste della GenZ e dopo Ceuta, sono rimasti a guardare, scegliendo di non votare. Forse anche per questo motivo, Re Mohammed non ha impiegato così tanto tempo per incaricarla premier.