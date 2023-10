California: nuovo record per la zucca più grande al mondo

Una zucca dedicata al suo idolo

Travis Gienger ha raccontato che quest'anno ha prestato molta cura alle sue piante. "Mi sono impegnato perché volevo regalare un sorriso alle persone, non me lo aspettavo, è una sensazione stupenda", ha detto dopo la cerimonia di premiazione del concorso a Half Moon Bay, in California. Coltiva zucche da quasi trent'anni e proprio l'anno scorso aveva stabilito un nuovo record per gli Stati Uniti. Travis ha scelto un nome particolare per il suo frutto arancione, Michael Jordan: "L'ho chiamata così perché siamo nel 2023, il numero della sua maglia da gioco e per darle lo stesso nome del più grande giocatore di basket di tutti i tempi".