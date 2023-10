Sagre: appuntamenti per buongustai nel weekend

Ne abbiamo selezionate alcune, scelte tra le più interessanti, da sfruttare come meta per una gita fuoriporta, a caccia di divertimento e di buoni sapori, in tutto lo Stivale nel fine settimana .6 – 8 ottobre.

ARRANCABIRRA, Courmayeur (Aosta) - Sabato 7 ottobre si cammina, si corre e beve buona birra in una gara semiseria, o anche decisamente goliardica, tra le montagne alpine che circondano Courmayeur: 18 chilometri, ridotti a 13 in caso di cattivo tempo, da percorrere mascherati, oppure con il cane al guinzaglio (gareggiando nella categoria CCC - concorrente con cane) e rifocillandosi con una buona scorta di lattine di birra. Si parte dal centro di Courmayeur e si segue un tracciato dal rispettabile dislivello di 1410 metri, con la facoltà di bere una o più lattine di birra, ciascuna delle quali concede un premio in tempo di 10 minuti, da scalare da quello realmente impiegato a fine gara. La classifica finale decreterà il vincitore. Sul percorso sono allestiti 4-6 Drink Area, nelle quali rifornirsi di birra. E chi non ne beve neanche una goccia può aspirare al trofeo Hurzeler-Grivel. Tempo massimo per completare la gara, 8 ore. Le iscrizioni di chiudono al raggiungimento di 1.300 concorrenti. Informazioni: www.arrancabirra.it.

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ALBA, Alba – L’evento prende il via sabato 7 ottobre e continua fino a domenica 3 dicembre: quasi due mesi per vedere, toccare, acquistare, gustare e, soprattutto, annusare la bontà del tartufo bianco di Alba, da solo o in mille abbinamenti con i piatti della cucina piemontese e con i vini di Langhe e Roero. Ogni sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.30, gli estimatori del nobile tubero possono visitare il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, allestito nel Cortile della Maddalena in Piazza Falcone. In occasione della Fiera i principali monumenti e luoghi di ritrovo della città propongono eventi di enogastronomia e folklore, tra cui il Palio degli asini, in programma la prima domenica di ottobre in concomitanza con la Rievocazione storica) i laboratori del gusto,ii wine tasting, gli atelier della pasta fresca, le analisi sensoriali e altro ancora. Ci sono anche mostre, appuntamenti di cultura, musica, sport, spazi dedicati ai bambini. Informazioni: www.fieradeltartufo.org.

FESTA DEL SALAME, Cremona - Tre giorni dedicati al prelibato salame cremonese, da venerdì 6 a domenica 8 con showcooking, degustazioni e incontri culturali. Tre golose giornate per conoscere e apprezzare un prodotto unico, proposto in diverse ricette e preparazioni, che contraddistinguono tanto il territorio quanto l’azienda di produzione. Il centro storico della cittadina lombarda raccoglie le proposte di produzioni artigianali provenienti da tutta Italia (e anche dall’estero), tutte da scoprire attraverso showcooking, degustazioni e disfide gastronomiche. Dopo la missione compiuta negli anni scorsi da “Gagarin”, primo salame lanciato nello spazio, e dal maxipanino da record al salame, resta tutta da scoprire la golosa sfida a sorpresa di questa nuova edizione. Informazioni: www.festadelsalamecremona.it.

GRAN GALÀ DEL TORTÉL DÓLS, Colorno (Parma) – Due giorni in compagnia dei Tortél Dóls, il tradizionale primo piatto della bassa parmense, con ospiti illustri e grandi chef che si confrontano su varie tematiche legate alla tradizione gastronomica e al territorio. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 ottobre in piazza Garibaldi a Colorno con oltre 100 espositori del territorio. In uno stand appositamente allestito per l’occasione si possono scoprire tutte le fasi della preparazione del tortello, dalla creazione della sfoglia, alla farcitura dei tortelli. Per creare un po’ di sana competizione è in programma anche una disputa tra le rezdore, le massaie esperte nella preparazione della pasta, provenienti dai cinque comuni del comprensorio di produzione (Mezzani, Sissa, Torrile, Trecasali e Colorno), in lizza per preparare il Miglior Tortello Dolce. Infine, nel mercatino del gusto allestito in piazza del Palazzo Ducale, si possono trovare miele, formaggio, salumi tipici, conserve, vino e molto altro ancora, con i prodotti di eccellenza delle aziende agricole locali. E per finire, c’è anche il mercatino di piante, fiori e artigianato artistico. Informazioni: www.torteldols.com.

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO, Poggio Renatico (Ferrara) – Terzo e conclusivo fine settimana, in programma, da giovedì 21 a domenica 8 ottobre, per scoprire la bontà della salamina da sugo locale, protagonista di ottimi menù, dagli antipasti ai secondi, in molte gustosissime varianti. La sagra si svolge nella frazione di Madonna Boschi e propone tante prelibatezze, tra cui l’antipasto del contadino con salumi nostrani, il carpaccio di salamina cruda servito con grana e crema di aceto balsamico, i fagottini al ragù di salamina da sugo, il trittico di salamina composto da salamina cruda, cotta e paté, prodotta dai norcini locali, la coppa di testa e i fagottini al ragù di salamina da sugo, oltre a lasagne al forno con purea di zucca e tagliatelle del norcino. Nelle giornate di giovedì e venerdì l’apertura dello stand è prevista alle ore 19.30, mentre il sabato alle ore 19.15. La domenica invece solo a pranzo. È opportuna la prenotazione. Informazioni: www.prolocomadonnaboschi.it.

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA, Pergola (Pesaro e Urbino) – Seconda delle tre domeniche, il 1°, l’8 e il 15 ottobre, dedicate al tartufo bianco di Pergola, per la 26esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici. Pergola, uno dei borghi più belli d’Italia, situato nell’alta valle del Cesano in provincia di Pesaro e Urbino, propone numerosi eventi, tra cui spettacoli teatrali, musica, iniziative sportive, momenti di gioco per i bambini e soprattutto una vera festa di sapori. Il teatro Angel Dal Foco e il Teatro dei golosi sono inoltre sede di dibattiti e cooking show che raccontano il mondo del tartufo. C’è anche il raduno camper, organizzato dalla Proloco cittadina, ideato per far conoscere la città, le sue bellezze e le eccellenze culinarie. La sosta è gratuita. Informazioni: www.fieradeltartufopergola.it.

FESTA DELLA CASTAGNA DI VALLERANO, Vallerano (Viterbo) – Appuntamento in tutti i fine settimana di ottobre da sabato 7 a domenica 29 ottobre, con un seguito mercoledì 1° novembre, in compagnia delle castagne Vallerano, protagoniste di questa bella sagra. Il prezioso prodotto naturale è protagonista assoluto nelle sue molteplici versioni, grazie a un percorso gastronomico, turistico e culturale mirato a vivacizzare ed approfondirne la conoscenza. La castagna di Vallerano, dotata di una particolare lucentezza, è stata insignita dalla Comunità Europea del marchio di Denominazione di Origine Protetta. Non una sagra ma una vera e propria festa che vuole celebrare il prodotto tipico del paese in maniera gioiosa, con attrazioni di vario genere. Da non perdere la distribuzione in piazza delle deliziose caldarroste. INFO: www.castagnavallerano.it/

SAGRA DELLA PATATA DI LEONESSA, Leonessa (Rieti) – Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre si svolge la 33esima edizione della Sagra della patata, deliziosa da gustare fritta, unita all’impasto per gli gnocchi, o in mille altri modi. Regina della tavola per un intero fine settimana, la patata leonessana è protagonista assoluta di una bella festa, nella splendida cornice della conca del Terminillo che cinge tutta la zona. Oltre alle patate, ricche di sostanze salutari tra cui vitamina C, potassio e fibre, si possono scoprire i prodotti proposti da oltre cento stand presenti nel centro storico, con salumi, formaggi, farro, miele ,tartufi, funghi e dolci. Ci sono anche gli articoli di artigianato di qualità, tra cui oggetti in legno e ferro battuto, quadri, merletti e ceramiche tutti rigorosamente fatti a mano da artigiani e artisti locali. Info: www.facebook.com/prolocoleonessa.official/



TARTUFO E CIOCCOLATO, Subiaco (Roma) – Secondo fine settimana in compagnia del prezioso abbinamento tartufo e cioccolato: sabato 7 e domenica 8 ottobre i pregiati tartufi locali accompagnati dal miglior cioccolato sono al centro di una festa di gusto e di buona cucina. Sono previsti menù a tema, anche dedicati ai bambini, ai celiaci e a chi è allergico al lattosio. La festa è una bella occasione per scoprire Subiaco, località ricca di storia e arte, nel quale si trovano i monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica. Il primo è un gioiello dell’architettura religiosa: qui, secondo la tradizione, San Benedetto scelse di ritirarsi in solitudine e compose la Regola Benedettina. Il Monastero di Santa Scolastica, dedicato alla sorella di San Benedetto, è anch'esso di bellezza mozzafiato, con la sua imponente architettura e preziose opere d'arte al suo interno. INFO: www.parcomontisimbruini.it/.

SAGRA DEL CINGHIALE E DELLA CASTAGNA, San Potito Ultra (Avellino) – Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre San Potito Ultra, nell’Avellinese, ospita la 25esima edizione di una sagra gustosissima, nella quale degustare piatti tipici della tradizione locale a base di cinghiale e castagne, arrosti, il tronchetto record e gli ottimi vini locali. Nelle serate di venerdì e sabato e domenica tutto il giorno, fino ad esaurimento scorte, si mangia e si beve in allegria, con la colonna sonora di musiche popolari suonate dal vivo, in un connubio tra tradizione, cultura, folklore e gusto. È prevista la presenza di aree sosta non attrezzate per camper, e parcheggi auto INFO: www.facebook.com.

SAGRA DEI FUNGHI, Cusanto Mustri (Benevento) – Prosegue fino a domenica 15 ottobre la 43esima edizione della sagra dedicata agli ottimi funghi locali, ormai diventata appuntamento irrinunciabile delle manifestazioni enogastronomiche della Regione Campania, e ottima opportunità per chi desidera trascorrere una o più giornate in una splendida cornice naturale e nello stesso tempo scoprire la cucina tipica, la tradizione, la cultura locali. INFO: www.facebook.com.