Tornano le sagre per 7 italiani su 10: presenze in aumento del 11% rispetto allo scorso anno

Le sagre rappresentano un’opportunità anche per i 9,8 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere parte delle vacanze estive nel mese di settembre, in aumento del 11% rispetto allo scorso anno, a causa dell'aumento del caldo.

Tradizione

La scoperta di sagre e fiere è una tendenza spinta dall'esigenza di contenere le spese, ma anche di ristabilire un rapporto diretto con il cibo, la cultura e le tradizioni territoriali, con iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali con feste organizzate in tutta Italia. Tra i consumatori c’è chi approfitta per acquistare souvenir o ricordi della vacanza e chi coglie l'occasione per assaggiare cibi e specialità locali.