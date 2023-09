Sagre: gli appuntamenti gastronomici del weekend

FESTIVAL DEL PUZZONE DI MOENA, Moena (Trento) – Da venerdì15 a domenica 17 settembre il palato gioisce a Moena. In Val di Fassa, con il gusto intenso di un formaggio dal nome non proprio accattivante, ma dal sapore eccellente: il Puzzone di Moena DOP, tipico delle Valli di Fassa e Fiemme, riconoscibile per la sua crosta umida e il caratteristico aroma intenso. Tre giorni di gusto da vivere tra le vie e gli alpeggi della zona tra il sapore del latte e tradizioni alpine. Tantissimi gli eventi organizzati in occasione dei tre giorni di festa: ci sono le visite guidate alla scoperta dei segreti della produzione, il Cheese Tasting, ossia la degustazione narrata; gli ’aperitivi Cheese&Wine in piazza de Ramon a Moena, la Cena di Gala al a Teatro Navalge. Sabato 16 nel pomeriggio a Predazzo si può viaggiare a bordo del Treno del Gusto per andare a spasso nella campagna alla scoperta del biolago, e per una “merenda narrata” nel caseificio di Predazzo-Moena con prodotti tutti rigorosamente a km. Zero. Sempre nella giornata di sabato sono in programma il tour del gusto con il Trekking del Puzzone Moena DOP e lo show cooking in piazza seguito da un pranzo tipico. Chiude l’evento nella giornata di domenica la tradizionale sfilata della Desmonteada, che si conclude con il tradizionale taglio delle cinque forme DOP. Informazioni: www.visitmoena.it

VALTIDONE WINE FEST, Valtidone (Vicenza) – Terzo appuntamento della rassegna enogastronomica che, nelle quattro domeniche del mese, celebra il gusto di una terra di confine. Valtidone Wine Fest nel mese tradizionalmente dedicato alla vendemmia offre il meglio della tradizione enogastronomica di un territorio di confine. I prossimi appuntamenti sono per le domeniche 17/9 e 24/9: in questa terra attraversata dal Po e protetta da una rigogliosa vegetazione, nella quale svettano imponenti castelli e fortificazioni, ci sono numerose occasioni per degustare i vini tipici del luogo: domenica 17 settembre è la volta dei vini dolci e autoctoni dell’Alta Val Tidone, mentre l’ultima tappa di questo tour enologico è domenica 24 settembre a Pianello Val Tidone, alla scoperta dei vini frizzanti tra cui il Gutturnio. Ad accompagnare questi ottimi vini ci sono gli squisiti prodotti tipici piacentini, tra cui la chisöla la pancetta, il batarö ai tortelli con la coda. Infine, concerti, cene, eventi di intrattenimento, visite guidate. Informazioni: www.valtidonewinefest.it.

FESTA DEL BACALÀ ALLA VICENTINA, Sandrigo (Vicenza) – Sandrigo, nel Vicentino, celebra ogni anno una festa in onore del baccalà: quest’anno si comincia martedì 12 settembre con una cena di gala (prenotazione obbligatoria) alla quale segue fino a lunedì 25 un ricco calendario di eventi, nel corso dei quali vengono sfornati circa 15.000 piatti di Bacalà alla Vicentina, La cittadina è considerata la patria di questo gustoso pesce, tanto da intrattenere forti legami di amicizia, culturali e commerciali con l’isola di Rost, nell’arcipelago norvegese delle Lofoten. Oltre al piatto tipico della tradizione, nei giorni della festa si possono degustare molte altre ricette tradizionali e innovative a base di bacalà: gli spaghettoni di grano duro, i bigoli, gli gnocchi, il pasticcio, il bacalà in tempura, la pizza gourmet, il risotto, il sushi con il bacalà e molto altro ancora. Le principali piazze del paese sono animate da spettacoli di ogni genere e da dimostrazioni dal vivo della preparazione dei piatti della tradizione. Domenica 24 settembre in Piazza Garibaldi si svolge inoltre la cerimonia di nomina dei nuovi Cavalieri della Confraternità del Baccalà. Informazioni: www.festadelbaccala.com.

CHEESE, Bra (Cuneo) – Appuntamento, come ogni due anni, con produttori lattiero-caseari internazionali e con i loro migliori prodotti: da venerdì 15 a lunedì 18 settembre le vie e le piazze del centro storico di Bra si trasformano nel più grande mercato di formaggi al mondo. Ci sono spazi di incontro per scoprire un universo di formaggi, punti ristoro con cibi e piatti regionali, le cucine di strada e i chioschi di degustazione, i laboratori del gusto, gli show cooking e molto altro. Informazioni: cheese.slowfood.it.

SAGRA DEL GORGONZOLA, Gorgonzola (Milano) Sabato 16 e domenica 17 settembre nella cittadina alle porte di Milano torna la Sagra del Gorgonzola, giunta alla sua 23° edizione: oltre alla degustazione di numerosi piatti tipici, soprattutto a base di riso, pasta e polenta, i più adatti a esaltare il sapore del celebre formaggio bianco e verde, i visitatori possono acquistare tante specialità regionali italiane nelle bancarelle posizionate lungo le vie del centro storico. Per orientarsi, sono presenti due info-point, in viale Kennedy e in piazza Italia, dove ritirare la mappa della manifestazione, tra punti-degustazione, osterie, ristoranti e parcheggi, mostre ed eventi. Il momento clou della manifestazione è domenica 17 alle 12 con il "Risotto della sagra", preparato, come nelle edizioni precedenti, dallo chef Daniele Persegani. Tra i numerosi eventi in programma ci sono la Notte Bianco Verde sabato 16 e lo spettacolo pirotecnico, domenica sera, a chiusura della manifestazione. L'ingresso è gratuito. INFO: https://www.comune.gorgonzola.mi.it/

FIERA DEL FUNGO DI BORGOTARO, Borgotaro (Parma) – Due finesettimana, sabato 16 e domenica 17 settembre e poi sabato 23 e domenica 24 nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano, alla scoperta di uno dei prodotti più prelibati del primo autunno: il fungo porcino. In questa zona se ne raccolgono quattro diverse varietà: Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus aestivalis e Boletus pinophilus. Borgo Val di Taro (o Borgotaro) dedica la consueta fiera annuale a questo prelibato prodotto del bosco, giunta quest’anno alla 48esima edizione. Allestita in Piazza XI febbraio, la manifestazione propone alcuni interessanti momenti di cultura gastronomica, con show-cooking, degustazioni gratuite e il Mercato di Campagna Amica presso il quale assaggiare e acquistare prodotti a km zero. Oltre ai funghi sono presenti i prodotti d’eccellenza locali tra cui il Parmigiano Reggiano di Vacca Bruna, i prodotti da forno a base di farro bio, le confetture ai frutti di bosco, il miele e i prodotti dell’alveare, e poi ancora verdure bio e formaggi di capra freschi e stagionati. La fiera è anche l’occasione in cui visitare il Museo delle Mura a Borgo Val di Taro e il museo del cibo con un percorso espositivo che rivela storia e tradizioni del territorio. Informazioni: www.sagradelfungodiborgotaro.it.

SAGRA DELLA POLENTA FUNGHI PORCINI E CINGHIALE, Poggio alla Malva di Carmignano (Prato) – Sabato 16 e domenica 17 settembre si svolge la Sagra della Polenta, Funghi Porcini e Cinghiale, ospitata presso il Circolo Arci A.Naldi: l’appuntamento è il sabato a cena e la domenica a pranzo e cena (prenotazione obbligatoria al numero al numero 3312160236). La Sagra si svolge completamente al coperto, all'interno del Circolo e nella nuova struttura nella terrazza del Circolo.



SAGRA DELLA POLENTA DI SANTA MARIA IN SELVA, Treia (Macerata) - Due fine settimana in compagnia della polenta: sabato 16 e domenica 17 settembre e poi il 23-24 settembre si svolge l’edizione numero 47 della sagra organizzata dal locale comitato Sagra della Polenta. In programma un ricco calendario di eventi a partire dall'apertura degli stands gastronomici nei giorni di sabato per la cena, e le domeniche anche a pranzo. A disposizione degli ospiti ci sono grigliate, polenta anche con baccalà, frittelle di polenta, accompagnati da tanta buona musica. E per divertirsi ancora di più ci sono la Pesca di beneficienza, i tornei di burraco e di briscola, tanti momenti per ballare.

BUFALA VILLAGE (Caserta) – Da venerdì 15 a domenica 17 settembre il bufalo e la bufala sono protagonisti di due giorni all’insegna della bontà, con meravigliosi formaggi, ma anche con tutti i prodotti di questi animali, compresi latte, carne, salumi, pizze, liquori e persino dolci. Nella sede della manifestazione, il polo fieristico A1 Expo, sono in programma laboratori, degustazioni e show-cooking, in cui scoprire e apprezzare i prodotti ottenuti dalla Bufala Mediterranea Italiana. Per i bambini c’è la fattoria nella quale scoprire una trentina di capi in esposizione e ascoltare il racconto di tutti i segreti di questa razza. Nelle tre serate della manifestazione sono in programma le performance di artisti di eccezione. Informazioni: bufalavillage.it.

COUS COUS FEST, San Vito lo Capo (Trapani) – Dieci giorni di festa, da venerdì 15 a domenica 24 settembre, all’insegna del cous cous, un alimento patrimonio culturale immateriale dell'Unesco e punto di contatto di molte culture mediterranee. Il cous cous è un piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture: a San Vito è proposto in oltre 30 ricette servite ogni giorno, e il terreno su cui sono chiamati a cimentarsi gli chef professionisti che partecipano ai Campionati di Cous Cous per aggiudicarsi il titolo di Miglior Chef del Cous Cous Fest. La manifestazione è anche un grande momento di festa con musica e spettacoli. Informazioni: www.couscousfest.it