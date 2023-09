Settembre immersi nella natura incontaminata dell'Alta Badia

A settembre l’altopiano di Movimënt inizia a colorarsi di autunno. Gli impianti di risalita - unico mezzo per raggiungere quest’oasi lontana dal traffico - quest’anno resteranno attivi fino al 1° ottobre rendendo così l’Alta Badia la meta perfetta per chi, superata la frenesia di Ferragosto, desidera vivere a un ritmo differente immergendosi nella quiete della montagna, dei rifugi e delle passeggiate a piedi o in sella a una e-bike.



Bike and Hike - L’autunno è il periodo ideale per scoprire, grazie a una mountain bike, i sentieri e le sterrate che collegano le varie aree dei parchi, Piz Sorega, Piz La Ila, Pralongià, Col Alt, tra pascoli e boschi. Si può noleggiare una e-bike o una mtb in uno dei tanti e-mtb points, in paese o in quota, riconsegnandola a fine giornata nel punto di noleggio più comodo e vicino.



Sellaronda in bici - Si può provare il mitico Sellaronda, detto anche Giro dei 4 passi, il tour dolomitico che attraversa quattro valli ladine, Alta Badia, Arabba, Val di Fassa e Val Gardena, per un totale di 40km di anello. I Bike Beats, adrenalinici percorsi in discesa, ricchi di paraboliche, curve e passerelle, offrono invece una sensazione di simbiosi con la propria bici: quattro partono da Piz Sorega, mentre l’ultimo, molto panoramico, inizia a Pralongià.



Camminata veloce - L’aria fresca di settembre è anche un invito a praticare lo Speed Hiking, la camminata veloce a ritmo sostenuto, allenando la resistenza e potenziando l’ossigenazione in un contesto circondato dal verde. Dopo un trekking o un’escursione ci si può rilassare a bordo lago – nella zona del Boè – e gustare un pranzo in uno dei rifugi di Movimënt.



Gli eventi di fine stagione - Appuntamento in quota per celebrare la fine dell’estate: “Munt de Boè in festa” va in scena il 17 settembre, nell’area del Boè: tutti i rifugi che si incontrano da Corvara fino ai piedi del gruppo del Sella e a Passo Campolongo si animano con musica e ricette del territorio. Dopo una mattinata di sport e passeggiate è l’occasione ideale per rilassarsi sulle terrazze dei rifugi e per gustare le specialità culinarie dell’Alta Badia accompagnate dalla musica dal vivo. Partecipano il Crëp de Munt, il Franz Kostner, il Munt Planfistí Alm e il Piz Boé Alpine Lounge, raggiungibili con gli impianti e con facili camminate.



Sapori d’autunno - L’estate di Movimënt si conclude ufficialmente con l’appuntamento con Saus dl Altonn, ovvero sapori dell’autunno, la manifestazione dedicata alle specialità genuine e tradizionali da gustare in vari rifugi dell’Alta Badia. Protagonisti sono i formaggi, il miele, le carni biologiche, il pane e le erbe alpine, sempre accompagnati da vini d’eccellenza. La ricetta è semplice: i rifugi dell’Alta Badia vengono abbinati a un produttore locale – e al suo prodotto di eccellenza. E lo chef del rifugio elabora un menù dedicato, che esalta questo ingrediente.



Appuntamenti di gusto - Si comincia il 17 settembre all’Ütia Le Kräuterhof, che presenta l’agriturismo Barantl e il suo pino mugo, il tutto abbinato a vini Alto Adige DOC. Il 18 settembre tocca all’Ütia i Tablá, che propone “la ciote”, la ricotta del maso Lüch Chi Prá e una degustazione “alla cieca” di vini e formaggi con il sommelier André Senoner. Il 23 settembre appuntamento all’Ütia Club Moritzino, che ospita Lüch Arciara con cern BIO dl lüch, ovvero la carne del maso, celebrata anche attraverso uno showcooking. Infine, il 24 settembre, spazio alle uova BIO di Dolomitüs di Lü da Iun & Lü dal Flo all’Ütia de Bioch: non solo saranno il cuore del menù, ma anche la fonte di ispirazione per un corso di cucina dedicato.



Per maggiori informazioni: www.moviment.it