Bali, niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa

La 26enne ha trovato spazio sulle colonne dello Spectator, storico settimanale conservatore diretto da qualche tempo dall'ex ministro Michael Gove, come tribuna da cui assicurare il proprio sostegno a Reform Uk. E ha elogiato "le posizioni sensate" attribuite a Farage in materia di contrasto dei flussi migratori o di riduzione delle tasse (a partire da quelle di successione). "Non sono un'esperta di politica", ha ammesso nell'articolo firmato per il magazine, ma "so che il nostro sistema fiscale è terribile e che accogliamo troppe persone qui". La pornostar ha fatto sapere la sua anche sui reali, parlando bene sia dell'erede al trono William e della consorte Kate, sia del fratello "ribelle" Harry.