Bali, niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa

La 26enne era finita in manette per aver violato le norme indonesiane sulla moralità. Ora le accuse sono state ridimensionate
Sospiro di sollievo per la pornostar britannica Bonnie Blue, all'anagrafe Tia Bellinger. La performer 26enne - nota sui social per le sue "maratone sessuali" - non rischia più il carcere a Bali dopo che sono state ridimensionate le accuse nei suoi confronti: è stata infatti scagionata dall'aver violato le leggi indonesiane sulla "moralità". La pornostar è stata dichiarata colpevole per reati minori e sarà quindi espulsa. Dovrà inoltre pagare una multa dal valore simbolico, pari a 10 sterline.
Bellinger era una delle 34 persone finite in manette dopo che la polizia di Bali aveva fatto irruzione in uno studio di produzione all'inizio di questa settimana. La pornostar ha dovuto fronteggiare le accuse di oscenità in luogo pubblico e violazione delle leggi indonesiane sulla "moralità". Le autorità locali non hanno però trovato prove relative alla produzione di materiale pornografico. Da qui la scelta di ridimensionare le accuse nei suoi confronti e il conseguente rilascio con espulsione e sanzione simbolica.
Non solo da Bali. Bonnie Blu è stata anche recentemente "espulsa" da Onlyfans per violazione delle regole della piattaforma. La pornostar è diventata famosa sui media per aver rivendicato una "maratona record" in cui avrebbe avuto rapporti sessuali con 1057 uomini in 12 ore.
La celebrità del mondo a luci rosse potrà ora tornare nel Regno Unito, dove fra l'altro ha attirato l'attenzione del mondo politico per un suo endorsement in piena regola nei confronti di Reform Uk, il partito anti-immigrazione della destra trumpiana d'oltremanica. Il gruppo è guidato dall'ex tribuno della Brexit Nigel Farage, in testa da mesi in tutti i sondaggi dell'isola.
La 26enne ha trovato spazio sulle colonne dello Spectator, storico settimanale conservatore diretto da qualche tempo dall'ex ministro Michael Gove, come tribuna da cui assicurare il proprio sostegno a Reform Uk. E ha elogiato "le posizioni sensate" attribuite a Farage in materia di contrasto dei flussi migratori o di riduzione delle tasse (a partire da quelle di successione). "Non sono un'esperta di politica", ha ammesso nell'articolo firmato per il magazine, ma "so che il nostro sistema fiscale è terribile e che accogliamo troppe persone qui". La pornostar ha fatto sapere la sua anche sui reali, parlando bene sia dell'erede al trono William e della consorte Kate, sia del fratello "ribelle" Harry.