Bolsonaro diventa cittadino onorario di Anguillara Veneta, e scatta l'indignazione

Jair Messias Bolsonaro diventa cittadino onorario in un comune in provincia di Padova, Anguillara Veneta. In Brasile è accusato di omicidio di massa, di razzismo, negazionismo e misogia, e avrebbe anche detto che il vaccino causa l’Aids tanto che persino i social lo starebbero censurando, intanto il presidente ha ricevuto dalla sindaca del paesino della bassa padovana la cittadinanza onoraria.

Anguillara Veneta - E’ un comune veneto di 4 mila abitanti, a quanto pare ha dato le origini al bisnonno del presidente brasiliano. Vittorio Bolsonaro infatti partì proprio da Anguillara nel 1888 per raggiungere con la famiglia il Brasile. Una notizia emersa tre anni fa, poi lunedì 25 ottobre forse è diventata l'occasione per concedere al presidente la cittadinanza onoraria. Alessandra Buoso, sindaca leghista di Anguillara, ha promosso la delibera, il consiglio comunale l’ha approvata e con il voto favorevole di 9 consiglieri di maggioranza Bolsonaro conquista il titolo.

Leggi Anche Brasile, giudice ordina a Bolsonaro di proteggere gli indios

Scatta l’indignazione - "Non c’è un solo motivo valido per essere orgogliosi di lui e conferirgli la cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta” ha sottolineato la vice capogruppo del Partito democratico Veneto Vanessa Camani. Poi appaiono tra bandiere brasiliane e cartelli di protesta le parole "vergogna" e “assassino”. “Si è distinto per gli elogi alla dittatura militare, per il disprezzo e le offese a donne e omosessuali, le minacce di incarcerare i rivali politici, a cui si sono poi aggiunte le accuse alle Ong per gli incendi che hanno devastato l’Amazzonia. Come si può essere fieri di un personaggio del genere? Davvero le sue origini possono prevalere su questo campionario di orrori?”, continua Camani. “Bolsonaro non ha mai espresso nulla che promuovesse Anguillara nel mondo, anzi le sue dichiarazioni pubbliche vanno contro i principi della costituzione, questo è un sopruso della maggioranza ma non possiamo girarci dall’altra parte”, ha aggiunto Antonio Spada, leader della minoranza in consiglio comunale ad Anguillara.

Persino gli ordini religiosi missionari hanno alzato la voce, chiedendo espressamente di ritirare la proposta. “E’ un presidente che sta massacrando la vita della gente, soprattutto dei più poveri; ha creato una politica anti-Covid e continua tuttora a fare una politica negazionista e contro il vaccino, che ha prodotto migliaia di morti e, se non bastasse, favorisce la distruzione e svende le terre dell’Amazzonia”, così hanno scritto nella lettera rivolta alla sindaca di Anguillara.

Ma la sindaca Buoso non la pensa così - “La politica non c’entra, con questo gesto vogliamo esprimere riconoscenza e ammirazione a tutto il popolo brasiliano, rappresentato dal suo presidente. Prima di tutto, è un simbolo di ciò che lega il popolo veneto a quello brasiliano. E' una riconoscenza verso tutti quelli che hanno lasciato la loro terra nativa andando verso un futuro ignoto”. Bolsonaro inoltre arriverà in Italia per partecipare all’incontro del G20 a Roma il 30 e il 31 ottobre, e si vocifera che grazie alla nomina visiterà il paesino padovano.

La sindaca tira dritto ma il pretesto non regge, a maggior ragione ora che i riflettori dei media sono accesi sul presidente del Brasile che sta facendo un passo falso dietro l’altro. Accusato di sterminare indigeni, falsificare documenti, politicizzare la pandemia per difendere le sue ideologie negazioniste. In 1200 pagine di rapporto realizzato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta, il leader di estrema destra viene accusato di 11 reati, crimini comuni, di responsabilità e crimini contro l'umanità.