Covid Brasile, Bolsonaro respinge accuse: non siamo colpevoli di nulla

Afp

"Non siamo colpevoli di nulla, sappiamo di aver fatto il necessario fin dall'inizio". Lo ha affermato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo che una Commissione di inchiesta del Senato ne ha raccomandato l'incriminazione per la gestione della pandemia di Covid. La Commissione ha raccomandato l'imputazione di Bolsonaro per dieci diversi reati, fino a quello di "crimini contro l'umanità".