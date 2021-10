Brasile, Senato accusa Bolsonaro: "Gestione pandemia Covid folle"

-afp

In Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia di Covid-19 ha definito "folle e negazionista" il presidente Jair Bolsonaro, per la gestione dell'emergenza sanitaria. "È dimostrato che, nella prima fase della pandemia, la strategia del governo era puntare sull'immunità di gregge dal contagio", ha sostenuto una senatrice. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero assoluto di morti legati al coronavirus: circa 600mila.