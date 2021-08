Brasile, l'Alta corte elettorale indaga sul presidente Bolsonaro

Afp

L'Alta Corte Elettorale (TSE) del Brasile ha deciso di indagare il presidente Jair Bolsonaro per i suoi continui e non provati attacchi alla legittimità del sistema di voto elettronico, in vigore dal 1996. Il leader dell'estrema destra brasiliana avrebbe diffuso notizie false sulle elezioni durante una trasmissione in diretta su Facebook giovedì scorso.