Covid, Brasile: YouTube rimuove alcuni video di Bolsonaro

I contenuti dei video rimossi - L'ufficio stampa di Bolsonaro non ha commentato la decisione di YouTube, che secondo i media locali riguarda una quindicina di video. In uno di questi l'ex ministro della Sanità brasiliano, Eduardo Pazuello, paragonava il coronavirus all'Aids affermando che "l'Hiv continua ad esistere, c'è ancora qualcuno infetto, gran parte di loro vengono curati e la vita continua". In un altro video, ripreso dalla Cnn, un medico brasiliano consigliava l'idrossiclorochina e l'ivermectina come cure contro il Covid.

Le regole di YouTube - YouTube ha ricordato che sulla piattaforma sono vietati contenuti che promuovono l'uso di queste due sostanze per curare il Covid. La piattaforma web ha anche affermato che le sue regole vietano la diffusione di video che sostengono l'inefficacia delle mascherine come metodo di prevenzione dei contagi del Covid.

I precedenti di Bolsonaro con Twitter e Facebook - Questa non è la prima volta che i contenuti online del presidente Bolsonaro vengono rimossi dalle principali piattaforme digitali a causa di violazioni delle norme aziendali. L'anno scorso Twitter e Facebook hanno rimosso alcuni video in cui Bolsonaro inveiva contro le misure di distanziamento sociale e affermava che un numero elevato di casi avrebbe reso il Brasile immune al Covid.