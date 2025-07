Brasile, braccialetto elettronico (e social vietati) per l'ex presidente Bolsonaro

Jair Bolsonaro dovrà indossare un braccialetto elettronico e rispettare un rigido coprifuoco notturno. La Corte Suprema del Brasile ha disposto contro l’ex presidente una serie di misure cautelari mai viste prima contro un ex capo di Stato, nell’ambito dell’inchiesta sul presunto tentativo di colpo di Stato del 2022. Oltre alla sorveglianza elettronica e all’obbligo di permanere in casa tra le 19 e le 7, Bolsonaro non potrà più utilizzare i social network né avere contatti con co-indagati o con diplomatici stranieri. Il provvedimento è stato notificato durante un’operazione della polizia federale, ancora in corso, che ha interessato anche l’ufficio del Partito Liberale. La decisione arriva in un momento cruciale per il futuro politico dell’ex leader, che rischia un processo davanti all’Alta Corte.