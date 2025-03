Brasile, Bolsonaro andrà a processo per tentato golpe

"Hanno fretta. Il caso contro di me procede a una velocità 14 volte superiore a quella" dell'inchiesta del "Mensalão e almeno 10 volte superiore a quella di Lula in Lava Jato". Lo ha scritto l'ex presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro sui social, commentando il giudizio della Corte Suprema. "Il motivo? Non cercano nemmeno più di nasconderlo - afferma Bolsonaro -. La stessa stampa riporta apertamente e senza mezzi termini che la motivazione non è legale, ma politica: il tribunale sta cercando di impedirmi di candidarmi alle elezioni" del 2026 "in quanto sa che, in una competizione leale, non c'è nessun candidato in grado di battermi".