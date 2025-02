Brasile, Bolsonaro accusato di golpe: "Sono un perseguitato"

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha dichiarato mercoledì di essere vittima di persecuzione da parte di un regime autoritario, un giorno dopo che la Procura lo ha denunciato per aver tentato di organizzare un colpo di Stato dopo le elezioni del 2022, in cui è stato sconfitto dall'attuale presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. "Il mondo osserva cosa sta succedendo in Brasile; il trucco di accusare i leader dell'opposizione democratica di tramare colpi di Stato non è una novità: qualsiasi regime autoritario, nella sua sete di potere, ha bisogno di crearsi nemici interni per giustificare persecuzioni, censura e arresti arbitrari", ha affermato Bolsonaro sui suoi social network.