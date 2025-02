Tentato golpe, Bolsonaro: "Non fuggirò dal Brasile se condannato"

L'ex presidente Jair Bolsonaro ha dichiarato di non prendere in considerazione la possibilità di "fuggire" dal Brasile nel caso di una condanna della Corte Suprema per aver tentato un colpo di Stato. "Non c'è motivo per arrestarmi, sarebbe arbitrario. Alcuni dicono che sto pensando di scappare. Guardate, sono stato negli Stati Uniti per tre mesi, sarei potuto rimanere lì, c'erano offerte di lavoro, ma sono tornato per affrontare questo", ha sottolineato. "Le elezioni senza la mia candidatura sono la negazione della democrazia", ha aggiunto Bolsonaro, dichiarato ineleggibile dal Tribunale elettorale superiore fino al 2030.