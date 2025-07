Brasile, la Procura chiede la condanna di Bolsonaro per tentato golpe

In un documento di 517 pagine, la Procura generale del Brasile ha chiesto la condanna dell'ex presidente Jair Bolsonaro e di sette tra suoi ex ministri e militari che, secondo l'accusa, hanno fatto parte del "nucleo cruciale" del piano di colpo di Stato. Il procuratore Paulo Gonet ha affermato che Bolsonaro non solo era a conoscenza del piano golpista, ma lo ha anche guidato ed articolato. Lo rende noto il sito del quotidiano Estado de São Paulo. Secondo il procuratore Gonet, "il gruppo, guidato da Jair Bolsonaro e composto da figure chiave del governo, delle Forze armate e degli organi di intelligence, ha sviluppato e implementato un piano progressivo e sistematico di attacco alle istituzioni democratiche, con l'intento di danneggiare l'alternanza legittima di potere nelle elezioni del 2022 e minare il libero esercizio degli altri poteri costituzionali, specialmente del Potere giudiziario". Le accuse della Pgr sono state consegnate alla prima sezione della Corte suprema che dovrebbe arrivare a sentenza entro settembre. I crimini attribuiti a Bolsonaro e agli altri sette membri del "nucleo cruciale" del golpe sono tentativo di abolizione violenta dello stato di diritto democratico, colpo di stato, organizzazione criminale armata, danno qualificato dalla violenza e grave minaccia contro il patrimonio dell'Unione. In caso di condanna Bolsonaro rischia sino a 43 anni di carcere. .