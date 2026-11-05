Australia, lo chef italiano Davide Tamburella si rifiuta di mettere l'ananas sulla pizza: licenziato

Al suo capo, così come alla Commissione lavoro australiana, Davide Tamburella aveva spiegato che preparare un alimento del genere sarebbe stato "un insulto alla sua cultura". Ha poi ricordato di aver dovuto rifiutare tale richiesta per tre volte nel corso dei suoi quattro anni al "La Costa", insistendo affinché il suo capo "verificasse quanto sia importante per gli italiani non mettere l'ananas sulla pizza". Ogni spiegazione è però stata futile e il suo contratto è stato stracciato. Anche perché, se per lui era una questione di cultura non mettere l'ananas, per i clienti del Queensland il frutto è parte integrante anzi centrale della loro cultura.