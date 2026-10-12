Riad: "Intercettato e distrutto missile lanciato dagli Houthi verso il Sud dell'Arabia"

Almeno una persona rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto domenica sera, 11 ottobre, contro l'aeroporto di Riad: è il bilancio diffuso dall'Autorità per l'aviazione civile saudita. Il giorno prima, un altro raid degli Houthi contro un terminal del King Khalid aveva provocato 12 vittime. "L'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone", ha dichiarato l'Autorità su X. "I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L'attacco - conclude la nota - ha inoltre provocato danni materiali, attualmente in fase di valutazione".