Salgono a 21 le vittime degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del Paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo rende noto il Servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il "più massiccio" della guerra contro la capitale.
Attacchi russi nella notte su Kiev
"Kiev è sotto il fuoco di missili balistici e droni. Si sentono esplosioni in tutta la città", ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram mentre erano in corso gli attacchi. Secondo il portale ucraino Kyiv Independent, durante l'offensiva, Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi su larga scala con droni in diverse regioni. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiato palazzi multipiano.
L'allarme di Zelensky
Poche ore prima dell'attacco, il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che l'intelligence disponeva di informazioni su un'imminente offensiva russa su larga scala, invitando la popolazione a prestare particolare attenzione agli allarmi antiaerei.
"Chieste le licenze per i Patriot"
Lo stesso Zelensky, in seguito all'attacco, ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot: "Le forniture per la difesa aerea dell'Ucraina sono una priorità assoluta e critica. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione", ha affermato il presidente ucraino in un post su Facebook.
Russia: colpita Kiev in rappresaglia per i recenti attacchi
Il ministero della Difesa russo ha scritto su Telegram che la Russia ha effettuato nella notte un massiccio attacco contro Kiev e altre località utilizzando armi a lungo raggio e ad alta precisione lanciate da aria, terra e mare, nonché droni. Il ministero ha aggiunto di aver colpito installazioni militari ed energetiche intorno a Kiev, nonché aeroporti militari in diverse regioni, tra cui Poltava e Dnipropetrovsk, in quella che ha definito una rappresaglia per l'attacco ucraino alle infrastrutture civili.
"Oggi nuove sanzioni"
"Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere". Lo scrive su X l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.