Ucraina, attacchi russi nella notte su Kiev: 10 morti e diversi feriti

È di almeno dieci vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del Paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
Attacchi russi nella notte su Kiev
Durante l'offensiva, riporta il portale ucraino, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi su larga scala con droni in diverse regioni. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiato palazzi multipiano.
L'allarme di Zelensky
Poche ore prima dell'attacco, il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che l'intelligence disponeva di informazioni su un'imminente offensiva russa su larga scala, invitando la popolazione a prestare particolare attenzione agli allarmi antiaerei.