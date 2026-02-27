Afghanistan, testimoni: "Almeno otto esplosioni a Kabul" nella notte

Forti esplosioni hanno scosso in nottata Kabul: lo hanno riferito giornalisti dell'Afp, testimoni e residenti nella capitale afghana, poche ore dopo che il governo talebano aveva annunciato di aver lanciato un'offensiva al confine contro il Pakistan. Un residente ha affermato che ci sono state almeno fino a otto esplosioni che hanno colpito la città. "Le prime due sono state lontane da noi. Le ultime più vicino a noi e hanno scosso la casa. Abbiamo anche sentito gli aerei da combattimento dopo ogni esplosione", ha raccontato un residente, che ha richiesto l'anonimato per motivi di sicurezza. Le esplosioni sono state seguite da successive raffiche di colpi d'arma da fuoco nel centro di Kabul. Ore prima, l'esercito afghano aveva attaccato le truppe pachistane lungo il confine, in rappresaglia per gli attacchi aerei mortali di giorni prima.