Afghanistan, testimoni: "Almeno otto esplosioni a Kabul" nella notte
Poche ore dopo che il governo talebano aveva annunciato di aver lanciato un'offensiva al confine contro il Pakistan
© Afp
Forti esplosioni hanno scosso in nottata Kabul: lo hanno riferito giornalisti dell'Afp, testimoni e residenti nella capitale afghana, poche ore dopo che il governo talebano aveva annunciato di aver lanciato un'offensiva al confine contro il Pakistan. Un residente ha affermato che ci sono state almeno fino a otto esplosioni che hanno colpito la città. "Le prime due sono state lontane da noi. Le ultime più vicino a noi e hanno scosso la casa. Abbiamo anche sentito gli aerei da combattimento dopo ogni esplosione", ha raccontato un residente, che ha richiesto l'anonimato per motivi di sicurezza. Le esplosioni sono state seguite da successive raffiche di colpi d'arma da fuoco nel centro di Kabul. Ore prima, l'esercito afghano aveva attaccato le truppe pachistane lungo il confine, in rappresaglia per gli attacchi aerei mortali di giorni prima.
Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha confermato in un post su X gli attacchi aerei a Kabul. La stessa fonte ha aggiunto che i raid pachistani hanno colpito anche Kandahar e la provincia di Paktia. "Il codardo esercito pachistano ha effettuato attacchi aerei in alcune zone di Kabul, Kandahar e Paktia, fortunatamente non si segnalano vittime", ha precisato.
"Lanciate operazioni di ritorsione"
"Dopo gli attacchi aerei su Kabul, Kandahar e su altre province, sono state nuovamente lanciate operazioni di ritorsione su larga scala contro i centri militari pakistani nelle direzioni di Kandahar e Helmand". Lo ha dichiarato Il portavoce dei talebani afghani Zabihullah. In precedenza i talebani avevano dichiarato che i combattimenti erano stati interrotti alla mezzanotte.
Pakistan: "Nel raid sull'Afghanistan uccisi 133 talebani"
Secondo un portavoce del governo del Pakistan, continuano i contrattacchi contro obiettivi in Afghanistan. In totale sono stati uccisi 133 talebani afghani e più di 200 sono rimasti feriti. Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro Shehbaz Sharif, ha dichiarato in un comunicato: "È stata confermata la morte di 133 talebani afghani e il ferimento di oltre 200. Si stima che le vittime siano molte di più negli attacchi contro obiettivi militari a Kabul, Paktia e Kandahar".
Inoltre 27 postazioni dei talebani afghani sono state distrutte e nove sono state conquistate: "Due quartier generali di corpo d'armata, tre quartier generali di brigata, due depositi di munizioni, una base logistica, tre quartier generali di battaglione, due quartier generali di settore e più di 80 carri armati, artiglieria e mezzi di trasporto truppe sono stati distrutti" ha affermato.
Negli scontri entrambe le forze belligeranti sostengono di aver inflitto "gravi perdite militari" alla parte opposta. Il Pakistan, stando a quanto riporta la Bbc, afferma che siano morti due suoi soldati e altri tre siano rimasti feriti. Mentre il ministero della Difesa del governo talebano in Afghanistan sostiene che i militari pachistani uccisi nelle violenze siano 55 e che negli scontri siano rimasti uccisi otto combattenti afghani e altri 11 siano rimasti feriti. Per quanto riguarda invece le basi, il governo dei talebani sostiene di averne catturate o distrutte due, oltre a 19 postazioni, e che altre siano state abbandonate. Accusa inoltre le forze pachistane di aver lanciato un attacco missilistico contro un campo di sfollati nella provincia di Nangarhar ferendo 13 civili, tra cui donne e bambini.