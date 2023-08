FIFA 23 Ultimate Team: Mbappé si consola con i Futties

La modalità Ultimate Team di FIFA 23 , per fortuna, non è stato abbandonata e continua a proporre carte Futties : questa volta è il turno della quarta squadra, con protagonista l'oggetto del desiderio del Real Madrid e di tutte le squadre del pianeta: Kylian Mbappé.

La superstar parigina dovrebbe restare – usiamo il condizionale – anche quest'anno al PSG: in attesa di un nuovo contratto per ora si è guadagnato una favolosa carta Futties protagonista di questo episodio di Mondo FUT.

GLI OSCAR DELLA STAGIONE Per la cronaca, quella di Mbappé (99) è la dodicesima card della stagione e la quotazione è da campionato arabo: bisogna spendere almeno 9 milioni di crediti! Un altro campione da acquistare a occhi chiusi è Lucio (98), il brasiliano ex Inter e Bayern Monaco: il centrale è davvero fenomenale in questa quarta carta, così come la sua valutazione che supera i 2 milioni di crediti.

IGN

Direttamente dalla Liga spagnola troviamo l'accoppiata David Alaba (97) e Jan Oblak (97): per il laterale austriaco del Real Madrid siamo sui 750mila crediti, per il portierone sloveno dell'Atletico Madrid sui 44mila crediti. Consigliati entrambi. Oltre al brasiliano ex Serie A, la nuova infornata Futties porta in dote anche un'altra leggenda del nostro campionato: Antonio Di Natale (96). L'ex attaccante dell'Udinese si conferma un bomber di razza anche nella carta viola sfiorando i 400mila crediti: consigliata a tutti i fan del mitico Totò!

Un altro ex interista si è guadagnato una chiamata nel team Futties: questa volta è il turno di Philippe Coutinho (96). Il fantasista brasiliano è acquistabile per 150mila crediti ma non convince più di tanto. Di ben altro spessore le carte di Ryan Gravenberch (96) e Jonathan Clauss (96): per il centrocampista olandese in forza al Bayern Monaco si viaggia sui 70mila crediti, per quello francese del Marsiglia sui 190mila.

Completano lo squadrone Park Ji Sung (95), Xavi Simons (95) e Cody Gakpo (95): la carta del coreano è sorprendentemente efficace, quelle dei due olandesi ancora di più. Per il primo bastano 62.500 crediti, mentre per il secondo e terzo servono rispettivamente 80mila e 60mila crediti.

IGN

BENE, MA NON BENISSIMO Di solito Electronic Arts non stecca mai i grandi appuntamenti: le sue simulazioni sportive spesso indovinano i vincitori delle più importanti competizioni mondiali ed europee. Nella recente simulazione della FIFA Women's World Cup 2023 (disponibile tramite aggiornamento gratuito), però, gli algoritmi di FIFA 23 hanno steccato: avevano predetto un altro successo per la nazionale a stelle e strisce contro la Svezia.

La finale invece è stata disputata tra Spagna e Inghilterra, con la vittoria a sorpresa delle furie rosse!