Mondiale femminile, saranno gli Stati Uniti a vincere la competizione secondo FIFA 23

Il pronostico è stato effettuato simulando tutte e 64 le partite del Mondiale 2023 sfruttando la nuova modalità del videogioco sportivo FIFA 23, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme e dedicata interamente al torneo Women's World Cup 2023.

Stando alla simulazione ufficiale di Electronic Arts, dopo un esordio vittorioso (per 3-1) contro la Svezia, gli Stati Uniti supereranno di misura la Svizzera (2-1), che dal canto suo aveva battuto ai rigori il Giappone. La squadra statunitense uscirà indenne dal confronto in semifinale contro la Norvegia (che, dal canto suo, aveva eliminato Spagna e Italia prima di allora) con un sonoro 3-1, prima di affrontare in finale la Germania.

La squadra tedesca, che stando alla simulazione del gioco sportivo eliminerà Panama (4-2), Inghilterra (4-2) e Francia (1-0), dovrà arrendersi alla supremazia degli Stati Uniti, che supererà la squadra rivale con il risultato finale di 4-2. Secondo EA, le tre attaccanti più devastanti del torneo saranno la statunitense Alex Morgan, la spagnola Alexia Putellas e la tedesca Alex Popp, con Putellas che si è aggiudicata il premio grazie ai sei gol realizzati in quattro partite e al maggior numero di assist rispetto alle altre due in testa alla classifica.

In caso di vittoria nel mondo reale, per gli Stati Uniti si tratterebbe della terza Coppa del Mondo consecutiva, il quinto trofeo complessivo nella storia della squadra femminile. Con il videogame sportivo realizzato dalla software house che si è rivelato sorprendentemente accurato, è lecito immaginare che la squadra statunitense guidata da Alex Morgan possa effettivamente arrivare alla finale: non resta che attendere l'inizio della competizione per scoprire se Electronic Arts riuscirà a indovinare il quinto pronostico consecutivo.